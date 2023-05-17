Правительству поручено организовать проведение в России в 2024 году спортивных игр БРИКС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству организовать в 2024 году в России спортивные игры БРИКС. Об этом говорится в одном из поручений на сайте Кремля.

Предложения об организации мероприятия от правительства ждут до 1 июля 2023 года.

Также правительству поручено подготовить предложения о включении в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных круглогодичных аквапарков и детских парков развлечений.