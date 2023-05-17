Глава финского МИД заявил о заморозке в России счетов дипмиссий Финляндии

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В России заморожены банковские счета финских дипмиссий, счета теперь невозможно использовать, заявили в МИД Финляндии журналистам.

"Официального объяснения пока не поступало", - заявил глава МИД Пекка Хаависто во время пресс-конференции, посвященной этому вопросу.

По его словам, Финляндию проинформировали об этом 27 апреля.

Финляндия не планирует закрывать консульство в Петербурге или посольство в Москве, добавил министр.

В финском МИД заявили, что с 27 апреля обсуждают проблему с Москвой.

"Ситуация серьезная и вопрос изучается", - заявили в пресс-службе министерства.