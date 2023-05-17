МИД РФ объяснил ограничения на использование счетов финскими дипмиссиями в России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на использование счетов финскими загранучреждениями в России введены в качестве ответной меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы подтверждаем факт введения в России ограничений на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге. Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что российские загранучреждения могут пользоваться счетами только в одном из финских банков.

По словам официального представителя МИД РФ, Москва неоднократно ставила вопрос об отмене введенных рестрикций и предупреждала, что если ситуация не будет урегулирована, Россия примет ответные меры.

Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее в среду сообщил, что банковские счета дипмиссии Финляндии в России заморожены и никак не могут использоваться.

Он отметил, что Финляндию проинформировали об этом 27 апреля. Глава финского МИД добавил, что страна не планирует закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве.