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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Суд подтвердил обязанность Siemens оплатить поездки медиа-подрядчика на вакцинацию в Турцию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Siemens Energy не смог взыскать с российского медиа-подрядчика аванс за презентационный фильм. Заказчик отказался продолжать работу над роликом, но съемочная группа успела понести значительные расходы, большая часть которых пришлась на поездки в Турцию на прививки от коронавируса международной вакциной.

ИП Дмитрий Щеглов занимался для Siemens разработкой цифрового контента для мероприятий и выставок. В январе 2022 года Siemens поставил задачу обновить имиджевый фильм в Австрии (за 1,55 млн рублей, в том числе 30% перечислено авансом). Однако в марте заказчик информировал исполнителя об отказе от исполнения договора.

ООО "Нефтегаз и Энергетика" (ранее ООО "Сименс Нефтегаз и Энергетика") подало иск о взыскании с Щеглова 489 тысяч рублей аванса и процентов за пользования денежными средствами, сообщается в картотеке арбитражных судов.

В январе 2023 года Арбитражный суд Москвы иск удовлетворил в полном объеме, поскольку не усмотрел в представленных ответчиком доказательствах "реального несения расходов". Однако в апреле (резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля, полный текст постановления изготовлен 3 мая) Девятый арбитражный апелляционный суд решил, что "ответчиком подтверждены фактически понесенные расходы и они подлежали возмещению".

Апелляция опровергла тезис об отсутствии связи между вакцинированием съемочной группы в Турции и запланированными съемками проекта в Австрии: "Факт ковидных ограничений в спорный период при передвижении по миру и обязательность наличия сертификатов о вакцинации судебная коллегия полагает общеизвестным и не подлежащим отдельному и дополнительному доказыванию".

Двухэтапная вакцинация трех участников съемочной группы в Турции обошлась в 280 тысяч рублей.

Также были профинансированы подготовительные работы: разработка сценария (30 тысяч рублей), работа по выстраиванию монтажа и звука (40 тысяч рублей), услуги продюсера для организации работы (30 тысяч рублей).

Оформление шенгенских виз для съемочной группы из трех человек с оплатой пошлин и покупкой билетов стоило 100 тысяч рублей. Но поскольку вылеты так и не состоялись, эта сумма была возвращена турагентством ООО "Аэроклуб Тур". Её суд постановил вернуть "Нефтегазу и Энергетике" с 4,7 тысячи рублей процентов за 4 месяца.

Съемкой этого фильма команда подрядчиков занималась в течении последних двух лет. Ранее съемки велись на объектах Siemens в Доминиканской Республике, Египте, Галапагосских островах.

Турция Siemens Energy Дмитрий Щеглов Австрия
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