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В АТОР оценили в 400 млн руб. траты россиян на вакцинные туры

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Россияне с сентября 2021 года потратили на туры с целью сделать прививки признанными за рубежом вакцинами около 400 млн рублей, спрос на такие поездки стабилен, а перечень предлагаемых стран постоянно расширяется, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, в целом по рынку, спрос на прививочные туры за границу в январе стабилизировался на уровне конца прошлого года, а в начале месяца он был ниже из-за более высоких цен на авиабилеты в новогодние каникулы. Всего за месяц за прививкой съездили 2,5-3 тыс. человек, которые с учетом средней стоимости вакцинного тура потратили на прививочные поездки 80-90 млн рублей. Общие траты на организованные вакцинные туры с сентября 2021 года, когда туроператоры начали их предлагать, можно оценить в 400 млн рублей", - отмечает АТОР.

При этом часть российских граждан отправляется в вакцинные туры самостоятельно и в этой статистике не фигурирует.

Как прогнозируют туроператоры, задержка с признанием ВОЗ российского "Спутника V" и снятие Евросоюзом ограничений для поездок привитых признанными на континенте препаратами, а также приближение летнего сезона будут способствовать росту популярности вакцинного туризма.

"Если до мая ВОЗ не одобрит отечественный "Спутник V", случится новый "большой виток" спроса, и желающих привиться импортной вакциной на майские праздники станет существенно больше", - считают они.

По данным АТОР, вакцинные туры предлагает все большее число туроператоров, растет и выбор стран, куда можно отправиться за прививкой. На первом месте - Хорватия, которая по-прежнему лидирует, несмотря на то, что с 7 января здесь перестали выдавать цифровые ковид-сертификаты привитым "Спутником V" россиянам, которые однократно делали в этой стране зарубежные прививки в качестве бустера. Также популярны Сербия, Болгария, Армения и недавно предложившая вакцинацию иностранцам Турция.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
АТОР Коронавирус

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