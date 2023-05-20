Российские военные нанесли удары по двум складам ВСУ в Авдеевке

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении в районе Авдеевки двух украинских складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.

"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сказал, что на купянском направлении ударами авиации и артиллерии "Западной" группировки поражены подразделения армии Украины в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

"В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данном направлении уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

"На донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубица Д-20", - заявил представитель Минобороны РФ.

"На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики. За сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщил он.

По данным Конашенкова, с начала специальной военной операции уничтожены 428 украинских самолетов, 234 вертолета, 4236 беспилотников, 423 зенитных ракетных комплекса, 9236 танков и других боевых бронемашин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4859 орудий полевой артиллерии и минометов, 10322 единицы специальной военной автотехники.