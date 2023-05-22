Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ на красно-лиманском направлении

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Начальник пресс-центра российской группировки войск "Центр" Александр Савчук сообщил о нанесении ударов по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении.

"На невском и торском участках силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава на технике 66-й механизированной бригады, штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал Савчук в понедельник.

По его данным, в результате ударов артиллерийскими подразделениями группировки "Центр" "противник понес значительные потери в личном составе и технике".

"Расчетом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено огневое поражение позиций ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва", - сказал Савчук.

Он также заявил о нанесении авиационных ударов по опорным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Кременная, Терны, Торское и Серебрянка.

"Артиллерийскими подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневым средствам, а также по артиллерийским позициям украинских войск на красно-лиманском направлении", - сообщил представитель группировки "Центр".