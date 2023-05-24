Военные РФ сообщили об ударах авиации по позициям ВСУ на красно-лиманском направлении

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и истребителей МиГ-35 нанесли удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"На красно-лиманском направлении экипажи вертолетов Ка-52 и МиГ-35 российской группировки нанесли авиационные удары по живой силе и легкой бронированной технике противника", - сказал Савчук.

По его словам, расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" уничтожили украинские беспилотники в Луганской народной республике.

Савчук сообщил, что "барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" украинской армии.

"На торском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки вскрыто перемещение личного состава на технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины", - сказал начальник пресс-центра группировки войск "Центр".

По его данным, "в результате огневого воздействия артиллерийских подразделений противник понес значительные потери в личном составе и технике".