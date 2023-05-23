Минсельхоз подготовил проект приказа об увеличении квоты на томаты из Турции на 150 тыс. т

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект приказа об увеличении квоты на поставки томатов из Турции на 150 тыс. тонн, до 500 тыс. тонн.

Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

О том, что Россия и Турция договорились об увеличении квоты на поставки турецких томатов на 150 тыс. тонн, в конце апреля сообщали турецкие СМИ по итогам разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

РФ начала квотировать поставки томатов из Турции из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров.

Сначала для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года – до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года – до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года – до 250 тыс. тонн, весной 2021 года – до 300 тыс. тонн, в апреле 2022 года – до 350 тыс. тонн (накопительным итогом).