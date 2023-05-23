Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Минсельхоз подготовил проект приказа об увеличении квоты на томаты из Турции на 150 тыс. т

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект приказа об увеличении квоты на поставки томатов из Турции на 150 тыс. тонн, до 500 тыс. тонн.

Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

О том, что Россия и Турция договорились об увеличении квоты на поставки турецких томатов на 150 тыс. тонн, в конце апреля сообщали турецкие СМИ по итогам разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

РФ начала квотировать поставки томатов из Турции из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров.

Сначала для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года – до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года – до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года – до 250 тыс. тонн, весной 2021 года – до 300 тыс. тонн, в апреле 2022 года – до 350 тыс. тонн (накопительным итогом).

Минсельхоз РФ Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белгородский губернатор сообщил о гибели жителя Козинки от действий ВСУ

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича

РФ направила Китаю список туроператоров для запуска соглашения о безвизовых поездках

Военная операция на Украине

Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить начатую против нее войну

Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить начатую против нее войну

Минфин направил в ЦБ и Минэкономразвития проект закона о филиалах иностранных банков

Дума отменила норму о публичном статусе договоров личного страхования

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о разгроме украинских формирований в Белгородской области

Минфин и Банк России обсуждают варианты запуска страхования на новых территориях

Госдума уточнила порядок признания паспортов недействительными

Госдума уточнила порядок признания паспортов недействительными
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });