Власти Крыма национализируют квартиру Зеленского

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Власти Крыма приняли решение национализировать ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава республики Сергей Аксенов в среду.

"Сегодня у нас на сессию (парламента Крыма - ИФ) идет очередная партия имущества, крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира (президента Украины Владимира - ИФ) Зеленского и прочее имущество всех способствующих антироссийскому режиму на Украине", - говорится в видеокомментарии Аксенова, размещенном в его телеграм-канале.

Он поблагодарил председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова и депутатов парламента за работу по национализации имущества украинских олигархов.

"Как и обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут", - добавил Аксенов.

Ранее представители крымской власти сообщали, что семья Зеленского владеет квартирой в жилом комплексе "Император" в Ливадии.

Госсовет Крыма в октябре 2022 года внес изменения в свое постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым", которые позволяют признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Изменения касаются движимого и недвижимого имущества, которое было в собственности по данным на 24 февраля 2022 года.

Процесс национализации начался в конце осени прошлого года. В перечень объектов, в частности, включили имущество судостроительного завода "Залив", компании-владельца сети гипермаркетов "Новацентр", крупнейшего в регионе производителя цемента - "Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия", несколько пансионатов, кинотеатр и сотни других объектов. Таким образом, собственности на полуострове лишились украинские бизнесмены и политики, в том числе, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тарута, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич.

На национализированных предприятиях введено временное управление.

В марте председатель Государственного совета республики Константинов заявлял, что процесс приватизации всех национализированных в Крыму предприятий начнется в 2023 году. В собственности республики планируют оставить только национализированный в прошлом году завод в Бахчисарае - комбинат "Стройиндустрия", сообщал Аксенов.