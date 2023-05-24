Судозавод "Янтарь" продлил до октября 2025 г. постройку самого большого в РФ траулера

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) испытывает сложности при строительстве большого морозильного траулера (БМРТ) "Виктор Гаврилов" проекта 5670WSD. Об этом сообщил журналистам гендиректор предприятия Илья Самарин.

"Основной причиной происходящих сегодня процессов со строительством БМРТ "Виктор Гаврилов" является первоначальный выбор заказчиком крупного иностранного проектанта – ООО "Вяртсиля Восток". Компания впоследствии отказалась от проектирования, а также всех поставок импортного оборудования для комплектации судна. Отсюда и дальнейшие изменения проекта, которые повлекли за собой в том числе и перенос сроков строительства", - сказал Самарин.

По его словам, в связи с отказом в 2021 году иностранного проектного бюро продолжать разработку конструкторской документации, заказчик – "Рыболовецкий колхоз имени Ленина" (г. Петропавловск-Камчатский) – испытывал проблемы с передачей документов заводу для поддержания темпов строительства. Заказчику потребовалось 4 месяца для поиска другого исполнителя. После определения альтернативного проектанта был подписан новый график разработки технической документации.

"По результатам проведенного анализа нового графика завод и колхоз пришли к взаимному соглашению о продлении сроков строительства до октября 2025 года, о чем в апреле 2023 года было подписано дополнительное соглашение. Естественно, увеличение сроков строительства привело к росту итоговой стоимости контракта в условиях сегодняшней экономической ситуации", - пояснил гендиректор.

Он отметил, что в настоящее время на стапеле завершена сборка корпуса БМРТ. Исходя из имеющейся документации, завод ведет изготовление и монтаж надстройки судна. В августе планируется полностью завершить стапельные работы на строящемся объекте.

"Отмечу и такой момент. С заказчиком БМРТ – "Рыболовецким колхозом им. Ленина" - мы работаем не впервые и имеем существенный опыт конструктивного взаимодействия. Мы уже успешно сдали ему три сейнера в совместно согласованные сроки. Это четвертый заказ, который мы строим для рыбодобывающего предприятия, и уверены, что успешно справимся и с этой задачей", - заключил Самарин.

Как сообщалось, контракт на постройку БМРТ "Виктор Гаврилов" был подписан в 2018 году. Передача судна заказчику должна была состояться в 2023 году.

В настоящее время это самое большое рыболовное судно, строящееся на отечественных заводах для российских рыболовных компаний. Длина судна составит 121 м, ширина - 21,6 м, водоизмещение - 14 тыс. 210 тонн. На борту судна будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.

На этой неделе СМИ сообщили со ссылкой на источники, что ПСЗ "Янтарь" сдвинул сроки сдачи БМРТ "Виктор Гаврилов" более чем на год, потребовав увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд рублей.