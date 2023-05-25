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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Православные празднуют Вознесение Господне

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне - один из главных христианских праздников, который приходится на 40-й день после Пасхи.

По преданию, через 40 дней после воскресения Иисус Христос в последний раз явился ученикам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

Этим событием завершилось земное служение Христа, который в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца.

Согласно христианскому учению, Господь во второй раз придет на землю таким же образом, каким взошел на небо, но уже "с силою и славою великою". В день же второго пришествия воскреснут все, однако вознесены будут только те, кто победил свои грехи.

РПЦ МП Вознесение Господне
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