Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии рисков для людей в РФ из-за гриппа птиц

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В РФ не выявлено вариантов вируса гриппа птиц, которые опасны для человека, на сегодня рисков для граждан нет, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, не опасны для человека. Рисков для людей нет", - сказала Попова на полях Невского международного экологического конгресса.

Вместе с тем она отметила, что проблема с гриппом птиц характерна не только для РФ, поэтому "нужно быть аккуратными при поездках за границу".

Также она подчеркнула, что на территории РФ абсолютно безопасной остается продукция птицеводства.

"Мы продолжаем заниматься этой проблемой, внимательно наблюдая за изменением вируса птичьего гриппа", - добавила Попова.