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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:26

Во Францию ожидают дефицита фуа-гра к концу года из-за птичьего гриппа

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции готовятся к дефициту фуа-гра к концу этого года в связи с птичьим гриппом, сообщает в среду газета Le Figaro.

По ее данным, дефицит на прилавках может составить от 30 до 35%, если сравнивать со средними показателями прошлых лет.

Из-за волны птичьего гриппа в этом году было уничтожено 20 млн уток и домашней птицы во Франции. Таким образом, у 3,5 тыс. французских производителей фуа-гра в этом году на 30-40% меньше птицы, чем обычно в среднем за год.

Фуа-гра считается одним из самых известных французских деликатесов, который представляет собой паштет из гусиной печени. Фуа-гра является распространенным блюдом на столах французов во время праздников, в частности Рождества.

Франция
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