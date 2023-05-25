Дума ужесточила требования к капиталу страховщиков при агростраховании с господдержкой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект № 246138-8 об ужесточении требований к капиталу страховщиков при всех видах агрострахования с господдержкой до 3 млрд рублей.

До сих пор такое требование распространялось на субсидируемое страхование посевов от климатических рисков ЧС, но не применялось как условие допуска страховщиков к заключению договоров мультирискового страхования урожая и другим субсидируемым видам сельхозстрахования.

Новое требование начнет применяться к агростраховщикам с 1 марта 2024 года. Поправки в закон об агростраховании с господдержкой были одобрены комитетом по аграрным вопросам ко второму чтению законопроекта.

Изменения предполагают, что к страховым организациям, заключающим субсидируемые договоры агрострахования, тоже применяются в том числе требования по опыту работы в этом виде бизнеса не менее 5 лет, по членству в Национальном союзе агростраховщиков (НСА), а также по наличию рейтинга финансовой надежности не ниже уровня "ruA-" от "Эксперт РА".

Как сообщил "Интерфаксу" эксперт в области агрострахования, "введение новых законодательных требований затрагивает интересы некоторых игроков в сегменте, на которых приходится до 15% сбора премий по договорам субсидируемого агрострахования, этим компаниям потребуется решать вопрос дополнительной капитализации".

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о влиянии изменений в закон об агростраховании с господдержкой, директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов сказал, что страховые компании, капитал которых не достигает 3 млрд рублей, "либо должны его увеличить к установленному сроку", либо "исполнить свои обязательства по уже заключенным договорам" и затем прекратить соответствующие операции.

"До конца договора такие страховщики спокойно доживают, а потом просто не заключают новые", уточнил Смирнов. Передачи страховых портфелей от одних агростраховщиков другим не потребуется.

"В случае с сельхозстрахованием в значительной степени плательщиком выступает правительство РФ, поскольку этот вид - софинансируемое страхование и правительство участвует в финансировании премий по заключенным договорам, оно должно иметь право голоса в части установления границ и определения, с кем готово вести бизнес. Собственно, говоря, это право полностью реализуется", - заключил Смирнов.

Кроме того, изменения в закон агрострахования закрепляют уровень субсидирования премий для агрохозяйств Дальневосточного федерального округа по программам защиты урожая от климатических рисков на уровне 80% на постоянной основе. Для остальных регионов уровень субсидий по такой программе по действующему закону поэтапно снижается с 80% до 50%, темпами по 10% в год.