Президент РФ заявил, что "резиновые" статьи УК требуют внимания к правоприменению

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Декриминализация ряда экономических преступлений, возможно, будет обсуждаться на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Такие "резиновые" статьи, как мошенничество, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции. Совсем недавно мы обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране", - сказал Путин в ходе встречи с членами общественной организации "Деловая Россия".

"Я попросил бы коллег в администрации и правительстве подготовить соответствующие предложения. Если удастся, можно поговорить об этом на Петербургском экономическом форуме", - добавил глава государства.

В свою очередь его помощник Максим Орешкин заявил, что "скоро можно будет выходить на конкретное решение" по декриминализации некоторых экономических преступлений.

"О конкретных вещах пока сложно говорить, но мы не оставили эту тему. Отдаём себе отчёт, что здесь есть вопросы, которые требуют нашего постоянного внимания", - заявил Путин.