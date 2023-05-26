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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Глава ЦИК РФ сообщила, что у нее острый ларинготрахеит

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что у нее диагностировали острый ларинготрахеит (воспаление гортани и трахеи - ИФ), в начале следующей недели она уже выйдет на работу.

"Горло заболело, простыла. Острый ларинготрахеит. В понедельник уже буду на работе", - сказала Памфилова "Интерфаксу" в пятницу.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Памфилова была доставлена в одну из московских больниц с сильной болью в горле.

Элла Памфилова ЦИК РФ
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