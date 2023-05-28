СМИ сообщили, что Путин на новой неделе проведет совещания с кабмином и членами СБ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с правительством и постоянными членами Совета безопасности страны, также в графике главы государства международные переговоры, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).

По ее информации, международная встреча у президента будет очной, однако с кем, в сообщении не уточняется.

Кроме того, Путин на следующей неделе посетит одну из крупных детских больниц в Подмосковье, а в Москве у него запланировано посещение Центра креативных профессий, говорится в программе.