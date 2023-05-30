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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Дума приняла в I чтении проект об изменении правил внесудебного банкротства физлиц

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о расширении круга лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ).

Сейчас ей могут воспользоваться россияне, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными к взысканию.

Законопроект правительства (№343127-8) вдвое – с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей – увеличивает максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. Минимальная планка долга снижается с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

Также проект разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, а другим гражданам – через семь лет. Для подтверждения этих обстоятельств гражданам необходимо будет предоставить справки.

Пока они лишены такой возможности, так как получают доходы и исполнительное производство приставы не завершают.

Кроме того, законопроект сокращает вдвое – с десяти до пяти лет срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству.

Планируется, что закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования.

С момента запуска в сентябре 2020 года института внесудебного банкротства по конец марта 2023-го, согласно данным "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru), стартовали 16 075 процедур с суммой долга 5,55 млрд рублей; завершены 10 942 с задолженностью 3,82 млрд рублей. Доля заявителей, которые соответствовали правилам проведения процедуры, составила 52%.

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