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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Конашенков сообщил об ударах на Украине по пунктам, где спецслужбы Запада планировали теракты в РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудары по центральным украинским пунктам принятия решений, где планировались атаки на территории России, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, "все назначенные объекты поражены".

Российские военные за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM, сообщил Конашенков.

"Кроме того, - сказал он, - уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Старомайорское Донецкой народной республики, Коломыйчиха Луганской народной республики, а также Великий Выселок и Петровское Харьковской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
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