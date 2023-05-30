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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Главнокомандующий ВСУ Залужный объявлен в розыск в России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявлен в России в розыск.

Соответствующая карточка появилась во вторник в базе розыска МВД РФ. Залужный объявлен в розыск в рамках уголовного дела.

В конце декабря минувшего года Следственный комитет РФ сообщал, что в отношении Залужного и ряда других командующих украинской армии возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

ВСУ РФ Валерий Залужный
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