Главнокомандующий ВСУ Залужный объявлен в розыск в России
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявлен в России в розыск.
Соответствующая карточка появилась во вторник в базе розыска МВД РФ. Залужный объявлен в розыск в рамках уголовного дела.
В конце декабря минувшего года Следственный комитет РФ сообщал, что в отношении Залужного и ряда других командующих украинской армии возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.