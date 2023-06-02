Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Два беспилотника ночью атаковали ряд объектов ТЭК в Смоленской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин сообщил в пятницу об атаке беспилотниками территории Смоленского района.

"Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

В настоящее время оперативные службы устраняют последствия, добавил он.

Смоленская область Василий Анохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 280 воинских частей и подразделений сформировано в РФ в ходе частичной мобилизации

Система ПВО сбила несколько БПЛА рядом с Курском

Путин поддержал решение Воробьева участвовать в выборах главы Подмосковья

Путин поддержал решение Воробьева участвовать в выборах главы Подмосковья

Что произошло за день: четверг, 1 июня

Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ при отражении их атаки на Белгородскую область

Белгородский губернатор сообщил о 13 пострадавших при обстрелах за минувшие сутки

Российские ИТ-компании подписали хартию о потолке роста цен на свое ПО

В России с 1 сентября будет обязательна маркировка БАДов и медизделий

В России с 1 сентября будет обязательна маркировка БАДов и медизделий

Касперский сообщил о заражении шпионской программой iPhone десятков его сотрудников

Касперский сообщил о заражении шпионской программой iPhone десятков его сотрудников
Военная операция на Украине

В Белгороде при взрыве пострадали два человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });