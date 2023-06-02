Два беспилотника ночью атаковали ряд объектов ТЭК в Смоленской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин сообщил в пятницу об атаке беспилотниками территории Смоленского района.

"Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

В настоящее время оперативные службы устраняют последствия, добавил он.