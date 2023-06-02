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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Что произошло за день: пятница, 2 июня

Новые обстрелы Белгородской области, отмена "Нашествия-2023" и Армения, не считающая себя союзником

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Две женщины погибли при обстреле Шебекинского округа Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 21 пострадавшем в результате обстрелов за минувшие сутки. Вместе с тем оперштаб региона опроверг появившиеся сообщения о прорыве украинских войск.

- В Кремле учтут позицию Армении, которая не считает себя союзником РФ в конфликте на Украине, пообещал Дмитрий Песков.

- Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не считает Россию своим врагом. Энтони Блинкен заверил, что интересы Америки включают процветающую Россию.

- "Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле. Капсула уже готова и в ближайшее время будет установлена в соборе, сообщил источник, знакомый с планами по перемещению иконы. Он заверил, что система мониторинга температурного режима тестируется уже больше недели и работает устойчиво.

- Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год. Решение было принято после общения с организаторами и представителями правоохранительных органов, уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Два беспилотника ночью атаковали ряд объектов ТЭК в Смоленской области. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров не зафиксировано.

- Госкомиссия оценила обеспеченность извлекаемыми запасами газа в РФ в 90 лет. Текущие извлекаемые запасы газа в России составляют 67 трлн кубометров.

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