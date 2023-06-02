Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2024 год

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рок-фестиваль "Нашествие", запланированный на 2023 год, откладывается на 2024 год и меняет место проведения, сообщил в Telegram губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Проведение рок-фестиваля "Нашествие" в Калужской области вызвало много обсуждений среди жителей региона. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны - в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для "Нашествия" - не то время", - написал он.

Решение было принято после общения с организаторами и представителями правоохранительных органов, уточнил губернатор.

"Мы вынуждены сообщить вам, что фестиваль переносится на 2024 год (…)Оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами мы приняли решение перенести фестиваль с 4-6 августа 2023 года на 26-28 июля 2024 года", - сообщили организаторы на странице фестиваля в "Вконтакте".

В 2024 году фестиваль пройдет в окрестностях деревни Аристово Боровского района Калужской области. О порядке возврата всех купленных билетов организаторы уведомят в ближайшее время.

"Решение крайне тяжелое для нас как эмоционально, так и с финансовой точки зрения. Нами была проделана колоссальная работа по подготовке к проведению фестиваля, по подбору и подготовке новой площадки. Огромное количество переговоров и планов, желание удивить всех тех, кто так долго ждал этот фестиваль. Но ваша безопасность важнее любых наших желаний", - добавили в организаторы.

После трехлетнего перерыва фестиваль хотели провести с 4 по 6 августа. Планировалось, что на фестивале выступят как десятки известных музыкальных групп, так и молодые музыканты из разных регионов России.

"Нашествие" - фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом. Впервые был проведен в декабре 1999 года в ДК им. Горбунова. Затем несколько лет проводился на ипподроме в Раменском (Московская область). С 2004 года проводился в Тверской области: сначала - в поселке Эммаус (Калининский район), а позднее - в сельском поселении Большое Завидово (Конаковский район).