В Кремле учтут позицию Армении, которая не считает себя союзником РФ в конфликте на Украине

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Москва принимает к сведению и учитывает позицию Еревана о том, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы принимаем его к сведению, это важное заявление. Мы знаем, что есть определённые нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не является союзником России в конфликте на Украине и что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность Еревана.

При этом Песков подчеркнул, что, "безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией".