Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

В Кремле учтут позицию Армении, которая не считает себя союзником РФ в конфликте на Украине

В Кремле учтут позицию Армении, которая не считает себя союзником РФ в конфликте на Украине
Фото: Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Москва принимает к сведению и учитывает позицию Еревана о том, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы принимаем его к сведению, это важное заявление. Мы знаем, что есть определённые нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не является союзником России в конфликте на Украине и что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность Еревана.

При этом Песков подчеркнул, что, "безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией".

Армения Дмитрий Песков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия планирует продлить ограничения на въезд для российских туристов

Суд в Петербурге оштрафовал "Триколор Кино и ТВ" на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ

Суд в Петербурге оштрафовал "Триколор Кино и ТВ" на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ

Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве украинских войск

Власти Шебекино организуют доставку воды и лекарств оставшимся в обстреливаемом городе жителям

Мишустин заявил, что стране очень нужны физики и математики

Мишустин заявил, что стране очень нужны физики и математики

Две женщины погибли при обстреле Шебекинского округа Белгородской области

Более 280 воинских частей и подразделений сформировано в РФ в ходе частичной мобилизации

Два беспилотника ночью атаковали ряд объектов ТЭК в Смоленской области

Система ПВО сбила несколько БПЛА рядом с Курском

Путин поддержал решение Воробьева участвовать в выборах главы Подмосковья

Путин поддержал решение Воробьева участвовать в выборах главы Подмосковья
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });