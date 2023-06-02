Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве украинских войск
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Информация о попытке прорыва украинских войск на территорию Белгородской области в районе участка Уразово-Вериговка не соответствует действительности, сообщил оперштаб региона в пятницу.
"Такие данные публикует ряд телеграм-каналов, информация является недостоверной. Информацию не подтверждают - Пограничное управление ФСБ, Совет безопасности Валуйского горокруга, глава администрации горокруга", - говорится в сообщении.
Власти предупреждают, что следует доверять только официальным источникам.