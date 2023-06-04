В Тульской области создадут национальный парк "Тульские засеки"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении о создании еще одной особо охраняемой природной территории федерального значения - нацпарка "Тульские засеки", сообщается на сайте российского правительства.

"Новый национальный парк расположится на территориях муниципальных образований Щёкинский район, город Ефремов и город Тула. Его общая площадь составит почти 6 тыс. га", - говорится в сообщении.

"Создание парка позволит сохранить природно-исторический комплекс "Тульские засеки" - один из немногих уцелевших фрагментов широколиственных лесов Северного полушария, - отметили в кабмине. - Здесь обитают редкие виды флоры и фауны, многие из которых занесены в Красные книги России и Тульской области".

Кроме того, на территории проектируемого парка и вблизи нее сохранилось более 50 памятников археологии и интересные геологические объекты, которые в дальнейшем могут быть включены в экскурсионно-туристические и просветительские программы. В их числе - Красная гора, утес Ишутинская гора, утес Галочник, Каменная дорога, группа глыб кварцевого песчаника "Конь-камень".

Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология".