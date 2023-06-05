Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Правительство утвердило перечень водных биоресурсов для вылова иностранными инвесторами

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень водных биоресурсов, получение права на добычу которых иностранные инвесторы должны предварительно согласовывать с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства как стратегически значимой отрасли экономики России", - говорится в сообщении.

Действие документа распространяется на совершение сделок или получение решений, в рамках которых инвестору будет предоставлено право на добычу в размере более 35% от суммарного объема общего допустимого улова этих биоресурсов, разрешенного в конкретном рыбохозяйственном бассейне.

В перечень включено 47 видов высоковостребованных биоресурсов в Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. Это в том числе треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтусы, мойва, минтай, дальневосточные камбалы, морской гребешок, различные виды крабов, креветок, моллюсков.

Распоряжение подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", принятых в конце 2022 года.

Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Димитровграде еще шесть человек попали в реанимацию из-за разливного алкоголя

В Димитровграде еще шесть человек попали в реанимацию из-за разливного алкоголя

Балтфлот РФ начал маневры с участием около 40 кораблей, 25 самолетов и вертолетов

Два дрона упали на трассе М-3 в Калужской области, движение перекрыто

Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях

Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о пресечении наступления ВСУ на южно-донецком направлении

Что произошло за день: воскресенье, 4 июня

Военные РФ пресекли попытку ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки

Белгородский губернатор заявил о бое в Новой Таволжанке и согласился встретиться с членами ДРГ

Власти назвали вероятной причиной пожара в больнице Новосибирска короткое замыкание

Власти назвали вероятной причиной пожара в больнице Новосибирска короткое замыкание
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном ударе по украинским военным аэродромам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });