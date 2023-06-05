Правительство утвердило перечень водных биоресурсов для вылова иностранными инвесторами

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень водных биоресурсов, получение права на добычу которых иностранные инвесторы должны предварительно согласовывать с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства как стратегически значимой отрасли экономики России", - говорится в сообщении.

Действие документа распространяется на совершение сделок или получение решений, в рамках которых инвестору будет предоставлено право на добычу в размере более 35% от суммарного объема общего допустимого улова этих биоресурсов, разрешенного в конкретном рыбохозяйственном бассейне.

В перечень включено 47 видов высоковостребованных биоресурсов в Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. Это в том числе треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтусы, мойва, минтай, дальневосточные камбалы, морской гребешок, различные виды крабов, креветок, моллюсков.

Распоряжение подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", принятых в конце 2022 года.