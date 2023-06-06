В Москве задержаны шестеро граждан Киргизии, подозреваемых в похищении людей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве задержана группа граждан Киргизии, которых подозревают в вымогательстве и похищениях соотечественников, сообщило МВД Киргизии.

"В Москве с участием сотрудников ОУР ОМВД России по району Новогиреево и Войковскому району и других подразделений УУР ГУ МВД, а также представительства МВД Киргизии в РФ задержаны шесть участников преступной группы, занимавшихся похищением людей, вымогательством, выбиванием долгов. Все задержанные являются гражданами Киргизии", - говорится в сообщении.

При этом в квартире дома на Головинском шоссе нашли двоих похищенных граждан Киргизии, которых там незаконно удерживали против их воли и у которых требовали 450 тысяч рублей. Обоим наносили телесные повреждения и угрожали предметом, похожим на пистолет.

Головинский межрайонный следственный отдел СК по Москве возбудил два уголовных дела по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере", "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровью, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений" российского УК.

Все шестеро задержанных арестованы.