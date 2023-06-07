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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Россия заинтересована в реализации нефтяных и металлургических проектов на Кубе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия придает большое значение реализации совместных с Кубой крупных проектов, в том числе связанных с увеличением нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацией металлургического комбината в Гаване, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы придаем большое значение реализации крупных совместных проектов, которые рассчитаны в первую очередь на долгосрочную перспективу. Я здесь имею в виду и увеличение нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацию металлургического комбината в городе Гавана", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в Сочи.

Он отметил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне создаются условия для расширения, в том числе работы российских компаний на Кубе. "Мы приветствуем решение возглавляемого вами правительства предоставить льготные условия для работы отечественного бизнеса на кубинском рынке. И я знаю, что наши бизнесмены очень рады этому решению и строят на сегодняшний день планы, как раз в том числе инвестиционные планы, работы на Кубе", - сказал Мишустин.

РФ Куба Михаил Мишустин
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