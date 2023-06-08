Памятник Александру III в Петербурге отреставрируют
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Русский музей начал подготовку к реставрации памятника императору Александру III, находящегося во дворе Мраморного дворца, сообщила журналистам в четверг генеральный директор учреждения Алла Манилова.
"Это первая реставрация в истории памятника. (...) Она будет сложной, и ей должны предшествовать серьезные исследования. Они начаты Русским музеем совместно с университетом ИТМО; часть работ проведена: сделаны химические, биологические исследования. (...) В том числе изучаются технологии сцепления частей (памятник состоит из шести частей)", - сказала Манилова.
Уже есть первые итоги: специалисты установили, что толщина отлива на частях памятника разная, так как работы проводили в двух мастерских.
Манилова уточнила, что сроки реставрации будут определены после окончания подготовительного этапа.
Заместитель гендиректора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина отметила, что монументу требуются восстановительные работы, причем разговоры о них ведутся с 1950-х годов, однако памятник не в аварийном состоянии.
Заведующий отделом реставрации художественных изделий из металла Русского музея Дмитрий Красильников назвал состояние бронзы неплохим, при этом на монументе множество потеков и зелени.
Он добавил, что в ходе реставрации планируется не только расчистить поверхность памятника, но и восстановить утраченные детали - поводья, которые император держал в руке, и кисть на эфесе сабли.
Как отметил Красильников, несмотря на то, что внутрь памятника удастся заглянуть впервые, сенсационных находок в ходе реставрации специалисты не ожидают.
Памятник Александру III создан скульптором Паоло Трубецким по заказу Николая II и членов императорской семьи, работа над монументом велась в 1899-1906 годах. Особенность изваяния в том, что здесь император - в отличие от парадных изображений - показан реалистично, без идеализации. Общая высота памятника - 8,5 метра, на его отливку ушло 14,5 тонн бронзы.
В 1909 году памятник Александру III был установлен у Николаевского вокзала в Петербурге (сейчас Московский вокзал). После революции 1917 года начался сложный путь монумента, тесно связанный с событиями отечественной истории. В 1937 году памятник демонтировали и перенесли во внутренний двор Русского музея, а в 1939 году включили в собрание. Во время блокады Ленинграда изваяние защитили с помощью специального бревенчатого настила и мешков с песком. Свое нынешнее место - перед входом в Мраморный дворец - памятник занял в 1994 году.