Утильсбор на сельскохозяйственные тракторы проиндексируют с 1 июля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на несколько категорий сельскохозяйственных тракторов с 1 июля 2023 года, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Индексация утверждена в отношении семи категорий сельскохозяйственных колесных тракторов мощностью от 30 до 340 л.с. Производство таких машин, как отмечают в министерстве, освоено в России и Белоруссии, что позволяет удовлетворить внутренний спрос.

Соответствующее постановление, которое пока не опубликовано на pravo.gov.ru, содержит обновленные коэффициенты расчета утильсбора машин с пробегом более трех лет.

"Изменения позволят ограничить импорт бывшей в употреблении техники, а также обеспечить стабильную загрузку мощностей отечественных производителей тракторной техники. Кроме того, развитие и наращивание объёмов отечественного производства позволит сохранить около 11 тысяч рабочих мест на предприятиях в различных регионах нашей страны", - отмечают в Минпромторге.

По мнению чиновников, индексация сбора не окажет влияния на стоимость колесных тракторов российского и белорусского производства.

Минпромторг и Минсельхоз утвердили план приобретения сельскохозяйственных тракторов по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости. В соответствии с планом до 2024 года в регионы будет поставлено более 5,8 тысячи тракторов.

По оценке министерства, российским предприятиям сельскохозяйственного машиностроения удалось справиться с вызовами санкционного давления и восстановить производственные процессы.