Путин обещал разобраться с невыплатами за уничтоженную украинскую технику

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудит с руководством Минобороны вопрос, связанный с невыплатами бойцам за подбитые танки и самолеты.

"За самолет - 300 тыс., за танк - 100 тыс. рублей должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с министерством обороны", - сказал Путин во вторник на встрече с военными корреспондентами, работающими в зоне специальной военной операции.

Этот вопрос поднял один из участников встречи, заявив, что бойцы не получают обещанных выплат за уничтоженную технику вооруженных сил Украины.

Другой вопрос о выплатах позднее прозвучал от военного корреспондента телеканала "НТВ". Он спросил президента о причинах различия региональных выплат для солдат, находящихся в зоне СВО. "Вот, например, Чувашия - это 50 тыс., Челябинск - 50 тыс., Забайкалье - 150-200 тыс., Бурятия - 200 тыс. Тут такой момент, что неужели у нас разрыв, так скажем, по уровню регионов таков, что кто-то может выложить 200 тысяч", - сказал журналист.

"Вот что касается федеральных выплат - они все одинаковые для всех, откуда бы человек ни пришел в Вооруженные силы. Что касается региональных выплат, они регионально-добровольные. Регион делает это дополнительно. Здесь мы не можем дать прямых указаний", - заявил Путин.

Президент отметил, что выплаты от властей регионов являются "необязательными вообще", но при этом Путин видит необходимость "иметь какой-то общий подход". "Я согласен, проработаем это", - заключил он.

В ходе общения с военкорами он заявлял, что за время проведения спецоперации Украина потеряла свыше 160 танков и 360 бронемашин разного типа, а также 25-30% от объемов поставленной из-за рубежа техники.

Он сообщил, что "есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплению личного состава и техники".