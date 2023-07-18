Мишустин сообщил о финансировании нужд СВО в полном объеме, несмотря на санкции

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Финансирование специальной военной операции (СВО) осуществляется в полном объеме, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Несмотря на санкционное давление на нашу экономику, финансирование нужд СВО осуществлено в полном объеме. Это относится и к поддержке производства, и к обеспечению деятельности вооруженных сил, войск и воинских формирований", - заявил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Он также подчеркнул, что установленные президентом социальные выплаты участникам операции и членам их семей должны выделяться своевременно.

"Особо обращу внимание всех присутствующих: важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников", - сказал Мишустин.

В части производства необходимо следить, чтобы средства расходовались максимально эффективно, добавил глава правительства.

"Федеральным казначейством были организованы проверки использования бюджетных ресурсов на мероприятия по проведению СВО", - сказал Мишустин.

По итогам проверок общая сумма снижения цены контрактов превысила 10 млрд рублей, подчеркнул премьер.