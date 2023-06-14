Единственный конезавод по разведению русских верховых лошадей заявил об угрозе породе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Старожиловский конный завод, расположенный в Рязанской области заявил об угрозе исчезновения не имеющей аналогов в мире породы лошадей - русская верховая.

"Мы единственный конезавод по разводу данной породы в России и в мире. Всего на конезаводе 149 голов всех возрастов. Сейчас эта порода малочисленная и относится к исчезающему виду, угроза ее вымирания огромная. В течение двух лет мы можем окончательно потерять породу", - рассказала "Интерфаксу" замдиректора и ветеринарный врач конезавода Елена Шишкина.

Она пояснила, что основной причиной для лошадей является отсутствие финансирования и пастбищ. А так как лошади сейчас выращиваются прежде всего для большого спорта, то растить их без пастбищ - невозможно. В связи с этим администрация завода была вынуждена сократить поголовье лошадей.

"Ещё в прошлом году у нас было 63 матки, а сейчас мы были вынуждены сократить поголовье до 40, связано это прежде всего с отсутствием финансирования и своих пастбищ. Деньги мы берем с продажи лошадей и получаем субсидии на племенных маток. Но субсидии не позволяют закрыть наши потребности даже по кормам, так как в Рязанской области они составляют около 8 тыс. рублей в год на племенную кобылу, поэтому мы живем только с продаж, других доходов нет", - сказала Шишкина.

В свою очередь бывший начальник конезавода Владимир Фролов рассказал, что место имеет большое значение для истории страны. Например, тут началась карьера одного из самых выдающихся советских полководцев Георгия Жукова. Маршал полгода обучался там верховой езде и уехал в должности командира эскадрона.

Кроме того, отметил он, порода изначально делалась "под седло" высшего офицерского состава и поставлялась к царскому двору, а на выставках по всему миру русская верховая забирала все призовые места.

"Самое главное, чтобы конезавод стал государственным. Я верю, что, когда сюда придёт государство, всеобщими усилиями и благодаря руководству толкового управленца возродится национальное достояние российской истории. Ведь это место, с исторической точки зрения и событий, уникальности породы, пейзажей - туристическая точка, здесь такая природа и архитектура, которая позволит не только проводить экскурсии, но и снимать исторические фильмы", - сказал Фролов, который проработал на конезаводе более 40 лет.

По словам администрации конезавода, на текущую реконструкцию требуется огромная, непосильная для штата в десять сотрудников денежная сумма. Так, кровля центрального манежа усеяна дырами, в конюшнях нет нормального отопления, гуляют сквозняки, программы занятий по верховой езде давно отменены. Исторические здания продолжают рушиться.

"Если в данную проблему не вмешается государство, то мы навсегда потеряем неповторимую породу, русское достояние, не имеющее аналогов во всем мире", - резюмировал экс-начальник конезавода.

Годом основания Старожиловского конезавода принято считать 1893 год, именно тогда были завезены первые породистые жеребцы и кобылы из разных уголков страны, в том числе орлово-ростопчинской породы, тяжелоупряжные и чистокровные арабские скакуны. Это положило начало развитию огромного комплекса, где в лучшие времена насчитывалось более 2700 лошадей и около сотни рабочих. Конезавод специализировался на верховых, рысистых и тяжеловозных породах.

С 1978 года конезавод в Старожилове стал базой для воссоздания уникальной отечественной породы – русской верховой, аналогов которой в мире нет. Эти крупные лошади темной масти, отличаются легкими и грациозными движениями, кротким нравом и прекрасным чувством ритма. Их называют лошадьми-аристократами, а поклонники высшей школы верховой езды считают их лучшими.