"Роснефть" будет продавать на своих АЗС кофе из Венесуэлы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" подписала соглашения о намерениях с венесуэльскими компаниями по вопросу поставок зернового кофе и какао, а также шоколада и другой продукции для розничной сети АЗС компании.

Как говорится в сообщении НК, соответствующие документы были оформлены в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Крупнейшая нефтегазовая компания России "Роснефть" управляет около 3 тыс. автозаправочных станций в РФ, Белоруссии, Киргизии и Абхазии. C 2020 года она развивает сеть АЗС нового формата с кафе под собственным брендом "Зерно", "в которых особое внимание уделяется качеству и вкусу свежесваренного кофе", отмечает НК.

"Кофейное зерно из Венесуэлы считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам", - поясняется в пресс-релизе. "Кофе из Венесуэлы в силу малых объемов экспорта редко встречается на российском рынке, что наряду с уникальностью вкусовых профилей делает это сырье эксклюзивным", - подчеркивает НК.