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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

В Кремле не получали официальных документов по африканской мирной инициативе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона видела сообщения о том, что якобы существует проект документа африканской мирной инициативы по Украине, но официально его пока не получала, заявил "Интерфаксу" в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, нам не присылали еще", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2023.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли ознакомиться с сообщениями СМИ, в которых указаны некоторые пункты этой инициативы, Ушаков сказал: "Мы видели сообщения о том, что якобы существует такой документ. Официально мы его не получали".

"Предложения, которые там озвучены, если они там озвучены, то будем обсуждать в субботу на встрече нашего президента с лидерами африканских стран", - добавил Ушаков.

В мае президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что африканские страны намерены предложить Москве и Киеву мирную инициативу для урегулирования ситуации на Украине. Он говорил, что делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план.

ПМЭФ Сирил Рамафоса ЮАР Юрий Ушаков Украина
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