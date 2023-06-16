Обеспечение техносуверенитета России потребует найма 1 миллиона работников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - России для обеспечения технологического суверенитета потребуется в ближайшие пять шлет около миллиона человек, заявила на ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова

Она также сообщила со ссылкой на налоговую службу, что порядка 6 млн занятых не получают МРОТ, 12 млн не имеют трудовых договоров. Кроме того, по словам вице-премьера, число наемных работников за последние два года сократилось почти на миллион человек.

15 июня министр труда Антон Котяков сообщил, что в стране уровень безработицы находится на достаточно низком уровне. В центрах занятости, по его словам, зарегистрировано 520 тысяч человек, всего в стране около 2,5 млн безработных.

Он также заявлял, что к 2030 году экономике страны потребуется еще 2,5 млн работников. "Уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться ещё в 1 млн работников, а экономике к 2030 году потребуется дополнительно, по нашим оценкам, ещё 2,5 млн занятых", - сказал Котяков 19 мая на заседании коллегии Минтруда.

По данным Росстата безработица в апреле 2023 года находится на отметке 3,3%, что является минимальным значением с 1991 года.