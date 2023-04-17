В Госдуме сообщили о дефиците учителей информатики в российских школах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России на данный момент не хватает более 3,6 тыс. преподавателей информатики в школах, сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"У нас в стране 40 тыс. школ, во всех школах должны быть учителя информатики. На сегодня мы фиксируем дефицит в этой профессии - это 3 603 человека. Это те педагоги, те места, которые нам нужно еще занять", - сказала Казакова на парламентских слушаниях в комитете по просвещению в понедельник.

Она добавила, что в этом году из педагогических вузов выйдут 1 403 специалиста.

"С этим дефицитом кадров нам нужно работать, и вместе с министерством просвещения мы ищем решение", - отметила Казакова.