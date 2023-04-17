Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Госдуме сообщили о дефиците учителей информатики в российских школах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В России на данный момент не хватает более 3,6 тыс. преподавателей информатики в школах, сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"У нас в стране 40 тыс. школ, во всех школах должны быть учителя информатики. На сегодня мы фиксируем дефицит в этой профессии - это 3 603 человека. Это те педагоги, те места, которые нам нужно еще занять", - сказала Казакова на парламентских слушаниях в комитете по просвещению в понедельник.

Она добавила, что в этом году из педагогических вузов выйдут 1 403 специалиста.

"С этим дефицитом кадров нам нужно работать, и вместе с министерством просвещения мы ищем решение", - отметила Казакова.

Госдума Ольга Казакова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один из главарей ИГ, готовивший теракты в Москве и Новосибирске, получил пожизненный срок

Хинштейн предложил ввести военные кафедры в "цифровых" вузах

Хинштейн предложил ввести военные кафедры в "цифровых" вузах

Комитет Думы одобрил наказание за содействие исполнению ряда решений международных организаций

Более 25 тыс. военных РФ участвуют во внезапной проверке Тихоокеанского флота

Камчатские поселки освободили от 10 тыс. куб. м снега с пеплом после извержения Шивелуча

Камчатские поселки освободили от 10 тыс. куб. м снега с пеплом после извержения Шивелуча

Что произошло за день: воскресенье, 16 апреля

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

Пожилая женщина контужена при обстреле села в Белгородской области

Пассажир упал на рельсы в московском метро на станции "Партизанская"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });