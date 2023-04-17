Число занятых в ИТ-отрасли в 2022 году выросло на 12%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Количество занятых в ИТ-отрасли в 2022 году выросло на 12% – до 761 тысяч человек. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

"Мы наблюдаем уверенный поступательный рост ИТ-отрасли. В 2022 году количество занятых в ней сотрудников увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом и составило 761 тыс. человек", - сказал замминистра на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных вопросам подготовки ИТ-специалистов.

По словам Паршина, зарплаты сотрудников ИТ-отрасли в минувшем году увеличились на 19%, на сегодня уровень зарплат в ИТ в два раза выше, чем в среднем по экономике.

Вместе с тем Паршин отметил, что дефицит кадров в ИТ-сфере остается "колоссальным".

В декабре глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в 2022 году РФ покинули около 100 тыс. ИТ-специалистов – до 10% сотрудников отрасли. При этом, 80% из уехавших айтишников продолжают работать на российские компании, говорил министр. Он также заявлял, что Минцифры выступает против введения жестких ограничений на удаленную работу для таких специалистов: это подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании.