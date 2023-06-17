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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Что произошло за день: суббота, 17 июня

Встреча Путина с африканскими лидерами, обсуждение запрета параллельного импорта смартфонов Samsung и сборка Lada на заводе Nissan

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назвал безупречной логику действий РФ по Украине с точки зрения международного права. На встрече с лидерами африканских стран он отметил, что Киев, а не Москва, отказывается от мирных переговоров. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что предложения африканских государств по урегулированию строятся на 10 элементах. Он заявил, что "наступило время прекратить войну на Украине".

- Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG. Максут Шадаев объяснил это тем, что "есть китайские аналоги, которые никак не уступают".

- Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО. Президент США уверен, что Киев должен соответствовать тем же стандартам для этого, что и другие страны.

- Задержан предполагаемый виновник столкновения танкеров на реке Лена. По версии следствия, помощник капитана "Ерофея Хабарова" столкнулся со стоявшим на рейде танкером ТР-901, в результате чего в реку вылились нефтепродукты.

- Бывший завод Nissan в Петербурге начал сборку автомобилей Lada. Первой моделью на новом этапе работы автозавода стал переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5.

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