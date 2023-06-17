Задержан предполагаемый виновник столкновения танкеров на реке Лена

Столкнувшиеся танкеры на реке Лене в районе поселка Алексеевск Киренского района Фото: Восточный межрегиональный МСУТ СК/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Помощник капитана танкера "Ерофей Хабаров" задержан в качестве подозреваемого по делу о столкновении 12 июня танкеров на реке Лена, в результате которого произошла значительная утечка бензина, сообщило в субботу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

"В настоящий момент фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 247 УК РФ, части 1 статьи 263 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 июня в акватории Лены в районе поселка Алексеевск Иркутской области помощник капитана, управляя танкером "Ерофей Хабаров", столкнулся со стоявшим на рейде танкером ТР-901. В результате была повреждена цистерна с топливом, из которой в акваторию реки вытекли нефтепродукты (бензин АИ-92), в результате собственнику танкера "Ерофей Хабаров" и груза причинен крупный ущерб, создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде.

Анализ воды из реки Лены в Иркутской области после разлива бензина не выявил повышенного содержания нефтепродуктов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, расположенные ниже по течению Лены населенные пункты обеспечены питьевой водой из скважин и не имеют водозаборов для питьевой воды на реке. В Киренском районе был введен режим чрезвычайной ситуации.