Что произошло за день: воскресенье, 18 июня

Заложники в Астане, Путин о Залужном и диверсанты в ДНР, ЛНР и Харьковской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный находится за границей. Президент РФ также рассказал, что данные о потерях ВСУ, которые он получает, основываются, в частности, на радиоперехватах. Кроме того, российский лидер согласился с необходимостью поиска и систематизации новых идей, касающиеся спецоперации.

- Вооруженный мужчина захватил банк в Астане. В результате полицейской операции заложники были освобождены, никто из них не пострадал. Все они были работниками банка. Захватчик также не пострадал.

- МИД КНР возложил ответственность за возможный военный конфликт с США на Вашингтон. В Пекине заверили, что всегда открыты для переговоров, но не будут колебаться в вопросах защиты своих законных прав.

- Песков заявил, что Россия будет наказывать тех, кто угрожает убивать ее граждан. "Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать", - убежден пресс-секретарь президента РФ.

- Военные РФ пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в ДНР, ЛНР и Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Также в военном ведомстве заявили о попытках ВСУ наступать на ряде направлений, наиболее активно - на запорожском.