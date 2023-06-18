Захваченных в банке в Астане заложников освободили

Полиция в Астане. Архивное фото. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Заложники, захваченные в отделении банка Kaspi Bank в столице Казахстана Астане, освобождены, сообщает МВД республики.

По данным МВД, никто из заложников не пострадал. Захватчик обезврежен, он также не пострадал.

Глава МВД Марат Ахметжанов сообщил журналистам, что в данный момент захватчик водворен в изолятор, проводится следствие.

"Он разные вещи требовал, требовал деньги, помощь близким. Я сам заходил и разговаривал (...) Мы подключали к переговорам его родственников, но он не пошел на их требования, поэтому пошли на штурм", - сказал он.

Министр также добавил, что во время штурма применялся слезоточивый газ.

Между тем в управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что трем заложникам после освобождения был поставлен диагноз "острая реакция на стресс", они осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи. В госпитализации никто не нуждался.

Ранее МВД Казахстана проинформировало, что предположительно семь человек находятся в заложниках, на месте работают профессиональные переговорщики и сотрудники отряда специального назначения "Арлан".

Сообщалось, что по предварительной информации полиции, злоумышленник вооружен.Между тем в банке сообщали, что в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов там нет.