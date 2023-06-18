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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

В захваченном отделении банка в Астане остались только сотрудники

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В столичном отделении Каспи банка в столице Казахстана Астане, где неизвестный вооруженный мужчина удерживает заложников, находятся только сотрудники банка, заявили в пресс-службе Kaspi bank.

"В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в воскресенье неизвестный захватил заложников в филиале банка. По предварительной информации полиции, мужчина вооружен.

На данный момент нет официальной информации о требованиях захватчика. Между тем, по данным некоторых СМИ, в заложниках у захватчика семь девушек и охранник, он требует перевести все активы банка в фонд детям-инвалидам и малоимущим.

Казахстан Астана
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