Минобороны РФ заявило о групповом ракетном ударе по местам хранения техники ВСУ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой ракетный удар морским оружием по местам хранения на Украине военной техники иностранного производства, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - заявил генерал.

ВСУ в течение суток активно наступали на южно-донецком и донецком направлениях.

"На южно-донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ", - сообщил он.

По данным Конашенкова, уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.

Также он сообщил, что в Запорожской области отражены две атаки ВСУ, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что на данных направлениях потери армии Украины составили: более 100 военнослужащих, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.

"На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, потери армии Украины составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б".

Он сообщил, что в ДНР уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.

"На купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - заявил представитель военного ведомства.

Конашенков сказал, что на этом направлении потери ВСУ составили: до 45 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

"На красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, в ДНР и ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено "более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США".

Российские военные поразили два склада боеприпасов армии Украины в районе города Запорожье.

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - заявил Конашенков.

По его данным, российскими системами ПВО за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 14 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах", - сообщил представитель Минобороны.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10192 танка и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11047 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.