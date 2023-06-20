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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Шадаев ожидает, что механизм отчислений за использование западного ПО заработает в 2024 г.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Механизм взимания отчислений с российских компаний за использование ими ПО ушедших из РФ вендоров может заработать в 2024 году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"У нас почти готов законопроект, до конца года, я думаю, это все заработает. Со следующего года", - сказал Шадаев во вторник на CNews FORUM-2023.

Он отметил, что "платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО, тех производителей, которые ушли с нашего рынка".

По словам министра, введение такого механизма - вынужденная мера. Российские пользователи не имеют возможности продолжать оплачивать лицензии ушедших из РФ разработчиков, но и одномоментно перейти на российские аналоги тоже не могут.

"Эти компании (вендоры, ушедшие с рынка РФ - ИФ) тоже повели себя по отношению к нашим заказчикам, к своим клиентам не совсем корректно. Поэтому мы считаем, что достаточно обоснованно, что мы освобождаем компанию-пользователя от ответственности, если она перечисляет средства на спецсчет. Таким образом она фактически подтверждает оплату тех лицензионных прав, которые есть у поставщика этого продукта", - сказал министр.

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что отчисления за использование ПО ушедших из РФ вендоров планируется направлять в равных долях на гранты для российских ИТ-компаний и на обеспечение залоговой массы для льготных кредитов для них.

В конце февраля Шадаев говорил, что рассматривается вопрос создания некоего спецсчета (или фонда), куда пользователи западного ПО отчисляли бы средства, которые пойдут на поддержку российских разработчиков.

Максут Шадаев Минцифры
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