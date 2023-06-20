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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Правительство включило логистические объекты в программу крабовых аукционов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень объектов, на создание которых будут предоставляться инвестиционные квоты на добычу крабов.

Как сообщает в распоряжении, подписанном 14 июня этого года и размещенном на официальном портале правовой информации, перечень дополнен крупными и малыми логистическими комплексами. До этого перечень включал только среднетоннажные рыбопромысловые суда длиной свыше 50 метров, предназначенные для вылова крабов.

Как поясняется в распоряжении, "под логистическими комплексами в документе понимаются комплексы технологически связанных объектов, включающие в том числе здания, строения, сооружения и оборудование для хранения (передержки) и транспортировки живых водных биоресурсов и рыбной продукции их них, построенные как в границах морских портов, так и включенные в них после завершения строительства".

Как сообщается в пресс-релизе Росрыболовства, аукционы по распределению квот на вылов крабов в рамках второго этапа инвестквот начнут проводиться со второй половины 2023 года.

Как сообщалось ранее, на аукционах с инвестиционными обязательствами предполагается распределить 50% общего допустимого улова крабов. Планируется, что по итогам второго этапа распределения инвестквот может быть построено до 35 судов-краболовов. В настоящее время средний возраст судов, которые работают на промысле крабов, составляет 30 лет.

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