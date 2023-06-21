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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В России намерены форсировать производство БПЛА и оснащать ими все рода войск

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия будет форсировать производство беспилотных летательных аппаратов и оснащать ими все рода войск, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Продолжится совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Президент отметил, что планы по повышению качественного потенциала всех компонентов Вооруженных сил будут выполнены на собственной научной, технологической, производственной и кадровой базе.

Путин подчеркнул, что сегодня армии и флоту РФ необходимо и развиваться, и решать боевые задачи. "Это предъявляет особые требования к офицерскому корпусу", - сказал президент.

Владимир Путин
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