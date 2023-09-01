Путин спрогнозировал высокую потребность в кадрах в сфере беспилотной авиации

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году в России должно быть подготовлено около 1 миллиона специалистов в сфере беспилотной авиации, но даже этого количества может не хватить на фоне бурного развития отрасли. Он сказал это на открытом уроке "Разговор о важном".

"По госпрограмме до 2030 года мы должны подготовить миллион специалистов в этой области. Но не знаю, даже, может быть, и этого не хватит, потому что развивается очень быстро", - сказал глава государства.

Он отметил, что на развитие применения беспилотников влияют определенные ограничения, связанные с соображениями безопасности.

"Эксперты обращают внимание на то, что некоторые ограничения, связанные с вопросами безопасности, многие из них мешают развитию этого направления деятельности", - сказал президент.

В частности, речь зашла о строительстве в крупных городах, в том числе Татарстана, парк-коптеров.

"В Москве такой парк есть. И я уверен, что руководители Татарстана услышат наш разговор, руководители республики очень гибкие, мобильные, творческие, они очень хорошо поддерживают новейшие начинания. Думаю, что и там это можно будет сделать. И, наверняка, будет сделано", - сказал Путин.